وزير الشباب يشهد حفل منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، والذي تم تنفيذه من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، بمشاركة 150 قيادة شبابة من 60 دولة على مستوى قارات (أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية - أوروبا- وأستراليا) وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

بدأ حفل الختام، بعرض فيديو توضيحي عن فعاليات المنحة خلال الأيام الماضية، بحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من السفراء ورموز المجتمع وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

في بداية كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية سيادته الدائمة لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية و التى يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة مصر بلد السلام والحضارة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأهمية استدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم، وان المنحة أتاحت للقيادات الشبابية من مختلف دول العالم؛ الفرصة الجادة في تحقيق التعاون المشترك البناء في مختلف المجالات مما يعكس دور مصر الريادي في العالم وجهودها نحو البناء والتنمية والتعمير، لافتًا إلي الرعاية الكريمة من رئيس الجمهورية للمنحة، وكذلك الدعم المقدم لمنظومة العمل الشبابية والرياضية إدراكاً لأهمية تمكين الشباب والاستفادة من إسهاماتهم في شتي المجالات.

وأوضح أن الوزارة تعمل علي تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر استعادت دورها الطبيعى دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية، وخاصةً على المستوى الافريقى، مشيرًا إلي أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُمثل أحد أهم مخرجات الجمهورية المصرية الجديدة والتي تشهد نهضة شاملة في شتي المجالات، وكان للمكون الشبابي منها نصيب وافر، فضلاً عن كون منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة تسير على هدى جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور الشباب في شتي المجالات.

وأشاد صبحي ببرنامج المنحة طوال فترة انعقادها و التى تم خلالها زيارة العديد من القلاع الوطنية، والتعرف على مزيد من التاريخ المصري، لافتًا إلي أن منحة ناصر حرصت خلال نسخها الماضية علي طرح أبرز القضايا الأفريقية والعالمية علي مائدة الحوار وخرجت بالعديد من التوصيات رُفعت بدورها لصانع القرار، وطالب الوزير الشباب المشاركين أن ينقلوا رسالة مصر في الأمن والأمان والسلام إلى بلدانهم وشعوبهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والعودة مرة أخري إلى الكنانة العامرة للمشاركة في مشروعات ومبادرات ومنح مصر الإقليمية والدولية.

وتوجه وزير الشباب والرياضة، بالشكر لكل من قام بدور في إنجاح منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة، واختص بالشكر، الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة المركزية للتعليم المدني، وكذا كافة المؤسسات والجهات المعنية التي تعاونت مع الوزارة في الخروج بنسخة ناجحة بكل المقاييس.



وقدم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الشكر لوزير الشباب والرياضة لأنه وضع الدبلوماسية العامة تحت هذا المنوال، قائلًا : "أدعي أننا نمارس الدبلوماسية العامة، وتعد نقل صورة بلادنا إلي بعضنا البعض، ولتبني شكبة من الأمان بين العلاقات وبين الشعوب، ووضع صورة إيجابية في ذهن الشباب يكبر بها في مجتمعاتهم، ويمثل بناء لإنطباعات إيجابية تساعد ليسود في المجتمع السلام والأمان والاستقرار وثم تسود التنمية، وناشد أن يكون هناك لمثل هذه المنحة في دول آخري ليكون هناك تبادل في الثقافات والزيارات".



يذكر أن فعاليات المنحة شهدت العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي إطار مختلف التحديات العالمية، وعدد من ورش العمل التفاعلية التى سعت بقوة إلى وجود مبادرات وأفكار ومشروعات مشتركة بين شباب المنحة، بالإضافة إلي عدد من الزيارات العامة للمؤسسات الوطنية وأبرزها ؛ منطقة الأهرامات وسقارة وبانوراما حرب أكتوبر، قناة السويس وأنفاق الإسماعيلية وسيناء الجديدة، مجلسي الشيوخ والنواب، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، دار الأوبرا المصرية، المجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الشرطة.



اختتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية وتبادل الدروع التذكارية للوفود المشاركة والتقاط الصور التذكارية.