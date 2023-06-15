اكتمال تسجيل المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك .. صحتك"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اكتمال تسجيل العدد الخاص بالمرحلة الرابعة من مبادرة ”دراجتك.. صحتك”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي نفذتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.



وتم اكتمال العدد الخاص من المرحلة الرابعة، وسوف تقوم وزارة الشباب والرياضة بإنهاء كافة الإجراءات حيث هناك مجموعة مكونة من 700 شخص قامت بالتقسيط مع احد البنوك، لذلك ستقوم الوزارة بإنهاء كافة الإجراءات لإنطلاق المرحلة الخامسة.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة “دراجتك… صحتك” تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وفي متناول الجميع، باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة هي مبادرة رئاسية ذات قيمة تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام “الدراجة الهوائية”، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.



وأشار “صبحي” الى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التيسير على المواطن المصري وتشجيعه على اقتناء الدراجة بكافة محافظات الجمهورية، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، موضحاً أنه تم إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة وذلك نظرا لإقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.



ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بتسليم الدراجات للمتسابقين في نهاية شهر يونيو الجاري، بعد إنهاء كافة الإجراءات.



يذكر أن كان قد تم تنفيذ المبادرة على مدار 3 مراحل: الأولى شهدت طرح عدد 1000 دراجة هوائية، والثانية 1400 دراجة هوائية، والمرحلة الثالثة 7200 دراجة، وطرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولي من المرحلة الرابعة.