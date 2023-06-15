رسميًا.. مدرب رونالدو السابق يتولى تدريب نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي رودي جارسيا، مديرًا فنيًا للفريق بداية من الموسم الجديد، خلفًا للمدرب لوتشيانو سباليتي.

ورحل المدير الفني الإيطالي سباليتي عن تدريب نابولي، بعد انتهاء الموسم المنقضي وعقب تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عامًا.

وأصدر نادي نابولي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله تعاقده مع رودي جارسيا من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

رودي جارسيا، كان مديرًا فنيًا لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، ولكنه تعرض للإقالة قبل نهاية الموسم المنصرم بسبب تراجع بعض نتائج الفريق، أدت إلى ابتعاده عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، الذي توج به اتحاد جدة.

ولم يعلن نادي الجنوب إيطالي مدة تعاقد مع المدرب الفرنسي، الذي قاد فريق روما خلال موسمين ونصف في 118 مباراة فاز في 61 منها وحقق وصافة الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس مرتين.

وكتب رئيس نادي نابولي «أوريليو دي لورينتس» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسعدني أن أعلن أنه بعد أن عرفته خلال الأيام العشرة الماضية، سيكون السيد رودي جارسيا هو المدرب الجديد لنابولي، ترحيب صادق له ونتمنى له التوفيق».