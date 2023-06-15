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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة البراجيل لمدة 8 ساعات غدا

قطع المياه بالبراجيل
قطع المياه بالبراجيل
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أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الأعمال المتعارضة مع مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى – البراجيل ضمن المشروعات القومية.
ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة بتحويل خط مياه شرب UPVC  قطر 500 مم بشارع أحمد عرابى – البراجيل لتعارضه مع قواعد المحور، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 16/6/2023م وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 17/6/2023م.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء منها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون تأخير.
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى منطقة ( البراجيل )، مؤكدةً  توفير سيارات محملة بمياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

محافظة الجيزة قطع المياه منطقة البراجيل تطوير محور 26 يوليو شارع أحمد عرابي