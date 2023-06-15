روسيا تحذر واشنطن من فرض نفسها كوسيط في جنوب القوقاز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن التقارير التي تقول إن واشنطن قد تفرض وساطتها على باكو في حوارها مع ستيباناكيرت، تهدد بتقويض سمعة الولايات المتحدة كوسيط.

وفي حديثها على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، أفادت زاخاروفا: "لدينا مخاوف بشأن هذه المعلومات، وإذا تم تأكيد هذه الحقائق، أعتقد أن الولايات المتحدة ببساطة ملزمة بالتعليق عليها - أخشى أن يتم تقويض سمعتهم كوسيط مرة أخرى".

كان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، قد قال إن السلام ممكن بين أرمينيا وأذربيجان، مضيفا أن "الولايات المتحدة سعيدة لاستضافة وزير خارجية أرمينيا ميرزويان ووزير خارجية أذربيجان بيراموف لتسهيل المفاوضات هذا الأسبوع حيث يعملان معا لتحقيق مستقبل سلمي لمنطقة جنوب القوقاز".

جدير بالذكر أن ناجورنو قرة باغ معترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانًا من أصول أرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو قرة باغ المعلنة ذاتيًا، والمعروفة أيضًا باسم جمهورية أرتساخ، منذ التسعينيات، عندما سعت المنطقة لأول مرة إلى الانفصال عن أذربيجان. ومنذ ذلك الحين، تمتع السكان الأرمن في ناجورنو قرة باغ والميليشيات المحلية بدعم من يريفان.