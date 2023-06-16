اليوم العالمي للخضروات الطازجة

يوافق اليوم 16 يونيو اليوم العالمي للخضروات، وبحسب خبراء التغذية، يعتبر الشخص العادي غالبًا غير قادر على تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات الطازجة في نظامه الغذائي المعتاد. ولذلك يعتبر زيادة استهلاك الخضروات والفواكه يوميًا هي النقطة الأساسية للحفاظ على الصحة.

وفي يوم الخضروات الطازجة، يمكنك الاستعداد لإجراء تغيير صحي في نظامك الغذائي. وهذا يمثل فرصة مثالية لدعوة العائلة والأصدقاء والجيران لقضاء وليمة ممتعة وخالية من اللحوم.

تاريخ اليوم العالمي للخضروات

بحسب ما ذكر موقع daysoftheyear فيتم الاحتفال بيوم الخضروات الطازجة في أوائل فصل الصيف، حيث تتوافر أشهى أنواع الخضروات الجديدة بكثرة. يعد هذا الاحتفال بداية رائعة لموسم الصيف ويُذكِّر الناس بأهمية البحث عن الخضروات المحلية الطازجة وإضافتها إلى مائدتهم طوال الموسم. وفي الواقع، يُعرف شهر يونيو بشهر الفواكه والخضروات الطازجة في بعض الدول، مما يمنح الناس الوقت الكافي لتكوين عادات غذائية جديدة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يجب على الأفراد تناول ما لا يقل عن 400 جرام من الخضار والفواكه يوميًا، ولا يشمل ذلك الدرنات النشوية مثل البطاطس، وهذا ما أدى إلى إطلاق مبادرة "5 أجزاء في اليوم" بتعدد إصداراتها في العديد من الدول، مثل أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها.

يسعد المزارعون بالانضمام إلى يوم الخضروات الطازجة، حيث يقدمون أفضل ما لديهم في الموسم الحالي. ولكن لا ينبغي التوقف عند هذا الحد، بل ينبغي تناول الخضروات الطازجة طوال العام وفقًا لمواسم النمو المناسبة، كما يمكن تجميد بعض الإضافات للاستمتاع بها خلال فصل الشتاء.