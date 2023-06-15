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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعصار "بيبارجوي" القوي يضرب شمال غربي الهند منتصف الليل

إعصار بيبارجوي
إعصار بيبارجوي
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قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن إعصار "بيبارجوي" القوي الذي سيضرب ساحل ولاية "جوجارات" شمال غربي البلاد بحلول منتصف الليل، ويبلغ قطره نحو 50 كيلومترا، محذرة من هطول أمطار غزيرة.

وقال المدير العام لإدارة الأرصاد مروتونجاي موهاباترا اليوم الخميس إن هبوط الإعصار قد بدأ على المقاطعتين الساحليتين (ساوراشترا) و(كوتش) في الولاية، مضيفا أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة تسود في المنطقتين وستزداد تدريجيا بسرعة تتراوح من 115 إلى 125 وستصل إلى 140 كيلومترا في الساعة.

وأوضح أنه مع سرعة الرياح، فإن من شأنها أن تضرب الساحل بالقرب من ميناء "جاكو" في مقاطعة /كوتشي/، بين بلدة /ماندفي/ الهندية بالمنطقة ذاتها ومدينة /كراتشي/ الباكستانية.

وتم نقل آلاف الأشخاص إلى الملاجئ كما أصبحت فرق التعامل مع الكوارث على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأحداث.

الهند جوجارات الارصاد