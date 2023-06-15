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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إستونيا تصوغ قانونًا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا

إستونيا
إستونيا
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وافق المسئولون في حكومة إستونيا اليوم الخميس على وضع مشروع قانون لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في البلاد للمساهمة في إعادة بناء أوكرانيا.

ونقلت شبكة (إيه ار ار) الإستونية عن رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، قوله -في بيان صدر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- إن الدمار الذي سببته روسيا في أوكرانيا يتزايد مع مرور كل يوم، ومن غير العدل أن يدفع المواطنون في الدول الديمقراطية ثمن الضرر.

وأضاف البيان: “أوكرانيا ضحية للحرب الروسية ويجب أن تعوضها روسيا، ولهذا نعمل على حل يسمح باستخدام الأصول المجمدة، التي صادرناها بعقوبات من المواطنين والشركات الروسية، لتعويض أضرار الحرب”.

وذكر كلاس أن إستونيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ العمل على حل ويمكن للدول الأخرى استخدام هذا النموذج في المستقبل.

بدوره، قال وزير الخارجية مارجوس تساكنا إنه من المهم توفير الردع من خلال إرسال رسالة مفادها أن العدوان لن يمر دون عقاب وسيكون هناك تعويض عن الأضرار التي سببها.

إستونيا أوكرانيا روسيا