ألمانيا ترسل 1000 جندي لإجراء تدريبات في ليتوانيا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الخميس، أن جزءًا من اللواء الألماني المُخصص لليتوانيا سيصل إلى العاصمة فيلنيوس لإجراء تدريبات الأسبوع المُقبل.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة أوردته شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا على موقعها الإلكتروني، فإن وحدة بحجم كتيبة مع عناصر دعم، حوالي 1000 جندي، سوف تشارك في تمرين جريفين ستورم الثنائي من 21 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو القادم.

وفي العام الماضي، وقعت ليتوانيا وألمانيا بيانًا مشتركًا بشأن تعيين لواء في ليتوانيا على أن تكون وحدات اللواء في ألمانيا في حالة تأهب قتالي لنشرها في ليتوانيا مع 320 قطعة من المعدات العسكرية.