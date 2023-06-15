الثلاثاء ..قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لاطلاق قافلة التنمية الشاملة للجامعة بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد فرج وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ا.د دينا فاروق ابوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الاعلامي،

رشا بندق أمين عام جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، د.اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس؛وإشراف سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طارق عامر مدير عام إدارة شئون مشروعات البيئة.

تأتي القافلة في ضوء إدراك جامعة عين شمس لمسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع.

تتضمن القافلة خدمات طبية مختلفة مثل

عيادة باطنة، عيادة نساء، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن، عيادة عظام، عيادة جلدية وصيدلية لصرف الادوية بالمجان

الي جانب قياس الضغط والسكر وتوعيه عن مرض السكر والضغط.

كما تتضمن القافلة عدة ورش لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، الرسم على الوجه الي جانب مسرح للعرائس .

و اسكتش مسرحي بعنوان ( السلوك والصحة بين أطفالنا ) .

بالإضافة إلى إمتحان فورى لمحو الأمية.

وكذلك توزيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى على ٥٠٠ أسرة تعولها إمرأة.