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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد أنّ حالة الطقس الطقس سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات، ويستمر الارتفاع حتى السبت 17 يونيو الجاري.

ويشهد الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

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