حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 16 يونيو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد أنّ حالة الطقس الطقس سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات، ويستمر الارتفاع حتى السبت 17 يونيو الجاري.

ويشهد الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.