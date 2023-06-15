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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السبكي: إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص والقطاع الأهلي في النظام الصحي الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، إن الحوار الوطني تجربة ثرية وجلسة مناقشة الملف الصحي في لجنة المحور المجتمعي شارك فيها شباب سياسيين وخبراء في العمل الصحي في مصر، مؤكدا أنهم كأجهزة حكومية أكثر المستفيدين من طرح أفكار واقتراحات الحوار الوطني.

وأوضح السبكي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،  أن جلسة اليوم في الحوار الوطني شهدت شبه اتفاق بين المشاركين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا كان له انعكاس في تحسين المؤشرات الصحية، وإطلاق مبادرات رئاسية، والقضاء على قوائم الانتظار، وكل هذا كان له دور في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف:"جلسة مناقشة ملف الصحة بالحوار الوطني اليوم كان في فرصة ذهبية للحكومة في استعراض ما حققه في المحافظات التي شهدت تطبيق التأمين الصحي الشامل، والدول نجحت في تحمل تكاليف العلاج والمرض عن المواطنين وفي النظام الصحي الجديد سيتاح مساحة أكبر للقطاع الخاص والقطاع الأهلي".

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