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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مصرع شاب بجرعة مخدرات في العياط.. ومقتل عامل خلال مشاجرة في التبين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء، اليوم، كان منها مصرع شاب بجرعة زائدة من المواد المخدرة في العياط، ومقتل شاب خلال مشاجرة في التبين، والعثور على جثة شخص في حالة تعفن ببولاق الدكرور.. وإليكم التفاصيل.

 


مصرع شاب بجرعة زائدة من المواد المخدرة في العياط

https://www.albawabhnews.com/4824161

 

مقتل شاب خلال مشاجرة في التبين


https://www.albawabhnews.com/4824147


العثور على جثة شخص في حالة تعفن ببولاق الدكرور


https://www.albawabhnews.com/4824157


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https://www.albawabhnews.com/4824137

 

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https://www.albawabhnews.com/4824065

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