نشرة الحوادث| مصرع شاب بجرعة مخدرات في العياط.. ومقتل عامل خلال مشاجرة في التبين

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء، اليوم، كان منها مصرع شاب بجرعة زائدة من المواد المخدرة في العياط، ومقتل شاب خلال مشاجرة في التبين، والعثور على جثة شخص في حالة تعفن ببولاق الدكرور.. وإليكم التفاصيل.
مصرع شاب بجرعة زائدة من المواد المخدرة في العياط
https://www.albawabhnews.com/4824161
مقتل شاب خلال مشاجرة في التبين
https://www.albawabhnews.com/4824147
العثور على جثة شخص في حالة تعفن ببولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4824157
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https://www.albawabhnews.com/4824137
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https://www.albawabhnews.com/4824065