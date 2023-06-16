تحت شعار «100 مليون صحة».. فحص 8.6 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية.. غنام: مبادرات هامة تستهدف رفع المستوى الصحي

في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب، أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين، و637 الفًا و608 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي التي بدأت في ديسمبر 2022 وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

بدوره يقول الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تستهدف المبادرة فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، كما تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفني.

وبحسب الأرقام المُعلنة فقد انخفضت أمراض التقزم بنسبة 21% خلال المسح الطبي لعام 2014 إلى 14% عام 2021، وذلك يرجع لدور البرامج الصحية التي تبنتها الدولة، حيث يتم حساب التقزم يتم على أساس الطول والعمر، والطفل المبتسر أكثر الأطفال عرضة لمرض التقزم، وذلك بحسب الدكتور محسن صالح الألفي، أستاذ أمراض دم الأطفال بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض دم الأطفال والأورام خلال تصريحات إعلامية.

وأضاف "الألفي": يعتبر الإسهال المتكرر والنزلات الشعبية وسوء التغذية من الحالات الشائعة لأمراض الأطفال، وتبقى الرضاعة الطبيعية هي الباب الأول لصحة الطفل خلال مرحلة الـ6 شهور الأولى.

وبدوره رحب الدكتور علاء غنام، مسؤول الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير في إصلاح القطاع الصحي، نثمن الجهود القائمة على تنظيم هذه المبادرات التى تستهدف كشف الحالات فى أوقات مبكرة، لأنها تساهم بشكل كبير في رفع المستوى الصحي للطلاب المصريين كما نحتاج لمزيد من الفرق الطبية لزيادة حجم الأعداد التى يتم الكشف عليها.

وأضاف غنام: تبقى الخطوة التالية لإجراء عمليات المسح والكشف فى توفير الأدوية والعلاج بشكل سهل وتوفيرها لبدي الحالات التي تعاني من الأمراض فى الكورس العلاجي مع ضرورة التركيز على الوعي والتثقيف الصحي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة تم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما تم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفني معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، وأشار أن المسح تم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما قامت فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.