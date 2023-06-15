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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حجم صادرات إندونيسيا إلى 21.72 مليار دولار في مايو 2023

إندونيسيا
إندونيسيا
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ارتفع حجم صادرات إندونيسيا في مايو الماضي إلى 21.72 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.61 % من 19.29 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا لمركز الإحصاء الإندونيسي.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان المركز القول إن قيمة الصادرات في مايو كانت أعلى بنسبة 0.96 % مقارنة بـ 21.51 مليار دولار في مايو 2022.

وأضاف البيان:" سجلت الصادرات غير النفطية والغازية في مايو 20.40 مليار دولار أمريكي، بزيادة 13.18 % مقارنة بشهر أبريل 2023، وبزيادة 1.94% مقارنة بشهر مايو 2022.

وبشكل تراكمي، وصلت صادرات إندونيسيا في الفترة من يناير إلى مايو 2023 إلى 108.06 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 6.01% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وفي الوقت نفسه، بلغت الصادرات غير النفطية والغاز 101.48 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 6.69%.
وبالمقارنة مع أبريل 2023، كانت أكبر زيادة في الصادرات غير النفطية والغازية في مايو قد ساهمت بها السيارات وقطع الغيار بقيمة 373.2 مليون دولار أمريكي أو 60.20 %.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل أكبر انخفاض في الوقود المعدني بقيمة 175.8 مليون دولار أمريكي أو 4.39 %

وانخفضت الصادرات من المنتجات الزراعية والغابات والسمكية بنسبة 3.95 %، بينما ارتفعت صادرات التعدين ومنتجات أخرى بنسبة 1.36 %.

وسجلت صادرات إندونيسيا إلى الآسيان والاتحاد الأوروبي (27 دولة) 3.97 مليار دولار أمريكي و1.56 مليار دولار أمريكي على التوالي.

اندونيسيا الصادرات