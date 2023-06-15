دوري الأمم الأوروبية.. ثلاثي هجومي في تشكيل منتخب إيطاليا أمام إسبانيا

أعلن روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إسبانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب دي جرولش فيسته، مباراة نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بين منتخب إسبانيا ونظيره الإيطالي، حيث تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية من السلوفيني سلافكو فينسيتش.

ويتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل المنتخب الإيطالي، هم، زانيولو، إيموبيلي، وسبينازولا، كما يجلس على مقاعد الاحتياط فيديريكو كييزا وماركو فيراتي.

ويتطلع كلا المنتخبين، للفوز من أجل التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، لمواجهة كرواتيا في النهائي بعد تخطيه منتخب هولندا، أمس الأربعاء، برباعية مقابل هدفين.

تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو، تولوي، بونوتشي، أتشيربي

خط الوسط: دافيد فراتيسي، جورجينيو، باريلا

وفي الهجوم: زانيولو، إيموبيلي، سبينازولا.