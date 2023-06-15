الدفاع الروسية: خسائر كييف بلغت حوالي 500 عسكري خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت نحو 500 عسكري على ثلاثة محاور في جنوب دونيتسك وزابوريجيا ومنطقة دونيتسك.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس:"لقد تصدت القوات الروسية في منطقة "فريميفسكي" بإسناد من سلاح الجو ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لهجومين للعدو في مناطق بلدتي "نوفوبول" بجمهورية دونيتسك الشعبية و"ليفادين" بمقاطعة زابوروجيا، حيث تمت تصفية نحو 25 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث دبابات".

وأضاف البيان اليوم الخميس:"أصابت قواتنا القوات الصاروخية ووحدات اللواء الميكانيكي الأوكراني السابع والأربعين في منطقة بلدة ليوبيتسك بمقاطعة زابوروجيا ودمرت مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 65 الأوكراني بالقرب من بلدة أوميلنيك"، منوها بإحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة بلدة زاجورني.

وتابع بيان الدفاع الروسية:"أن إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذه المحاور خلال 24 ساعة بلغت 155 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث دبابات ومركبتين عسكريتين مصفحتين ومدفع سيزار ذاتي الدفع فرنسي الصنع ومدفعين "مستا - بي" و"دي-30"، موضحا أن الإجراءات النشطة، التي قامت بها القوات الروسية، نجحت في صد خمس هجمات للعدو في بلدات رازدولوفكا وبيرفومايسكويه وكراسنوجوروفكا ومارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى قصفت القوات الصاروخية والطيران الروسي وحدات الألوية الميكانيكية 24 و54 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة بلدات أخرى.

ومن ناحية أخرى، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال اثنين من أنصار تنظيم "داعش" في إقليم ستافروبول بعد الاشتباه في أنهما يخططان لتفجير قسم الشرطة في بياتيغورسك.

وقالت المخابرات الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "لقد ثبت أن اثنين من أنصار تنظيم داعش الإرهابي، خططا لتنفيذ عمل إرهابي وتفجير قسم للشرطة في مدينة بياتيغورسك"، حيث عثر رجال الأمن في أماكن إقامة المشتبه بهما، على مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، وشعارات ورموز لهذه المنظمة الإرهابية.

وأضافت المخابرات أن المشتبه بهما اعترفا بالتهم الموجهة ضدهما وفقا للقضية الجنائية، وهي "التحضير لهجوم إرهابي"، و"المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية"، و"التصنيع غير القانوني للمتفجرات"، والتي تنص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.