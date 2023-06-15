"السبكى" من الحوار الوطنى: امتداد “التأمين الشامل” إلى كافة المحافظات أولوية لدى الدولة

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في جلسة بعنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال"، وذلك ضمن جلسات الحوار الوطني للمحور المجتمعي عن الرعاية الصحية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، في بداية كلمته، المجهود الكبير لإدارة وأمانة الحوار الوطني على هذا المجهود الوطني التاريخي العظيم الذي سيكتب في تاريخ مصر بحروف من نور، قائلًا نفخر جميعًا بهذا الحوار كممثلين عن الحكومة المصرية في قطاع الصحة أو كشباب مصر.

وعقب السبكي على التساؤلات الواردة بالحوار الوطني عن قطاع الرعاية الصحية: أننا أكثر المستفيدين من هذه الآراء والمقترحات، وتابع: لدينا توجيهات صارمة وحازمة بتنفيذ أي فكرة أو مقترح للصالح العام بعد اعتماد القيادة السياسية لكل المخرجات الناتجة عن الحوار الوطني.

ولفت، إلى جهود الحكومة المصرية في التحرك بشكل سريع للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى السياق الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة المصرية في إصلاح القطاع الصحي وهو تحقيق مؤشرات هامة لتحسين الصحة في مصر بحلول عام 2030 وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة.

وأشار، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة، أبرزها زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20%، وتقليل الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 59.3%، منوهًا إلى أن بورسعيد الأولى في انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع: أن الدولة لديها خطة طموحة لتقليل الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة (20-22%) طبقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أنه سيتحقق ذلك بتضافر جهود كافة الشركاء والفاعلين في القطاع الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

واستكمل، أن مصر اختارت طريق للإصلاح الصحي الشامل وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي حازت على العديد من الإشادات لنجاح تطبيقها في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين، وله انعكاسات إيجابية عديدة، أهمها زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن، وتابع: أن تطوير قطاع الرعاية الصحية هو أساس التنمية للقطاعات الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن امتداد التأمين الصحي الشامل إلى كافة محافظات الجمهورية على أجندة أولويات الدولة والحكومة لضمان توفير رعاية صحية تليق بالمصريين بمعايير عالمية، لافتًا إلى التخطيط العلمي والجيد للمنظومة للتغلب على كافة التحديات وتطبيقها بجميع محافظات الجمهورية تباعًا لضمان توفير خدمات ورعاية صحية بمعايير عالمية تليق بالمصريين وتحقيق حلمهم في التغطية الصحية الشاملة.

وأكد السبكي، أن الحوار الوطني والذي دعا إليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو فرصة غير مسبوقة لدعوة كافة تيارات وفئات المجتمع للمشاركة في البناء ووضع خارطة الطريق للمستقبل نحو الجمهورية الجديدة، ويمثل مرحلة جديدة في المسار التنموي للدولة المصرية، وتحقيق أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن، والتي تعد من أهمها العمل على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، وضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، هذا المشروع أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي ومستقبل صحة مصر.