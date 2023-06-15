الدفاع الروسية تستهدف مواقع إنتاج مسيرات هجومية دون طيار في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن قواتها الجوية وجهت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على مواقع إنتاج طائرات بدون طيار هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن قواتها رصدت محاولات القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك، حيث صدت الوحدات الروسية عددا من هجماتها هناك، لافتة إلى أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا بلغ نحو 155 جنديا و3 دبابات ومدفع Cezar فرنسي الصنع ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" و"دي-30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة في زابوروجيا.

وأوضحت أنه على محور دونيتسك، صدت مجموعة قوات "الجنوبية" الروسية 5 هجمات أوكرانية خلال يوم، وشملت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 340 جنديا ومدرعتين و4 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30"، بينما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة في دونيتسك، وتمت تصفية 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و50 آخرين على محور كراسني ليمان، كما تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحورين، وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، إضافة إلى مدفعي هاوتزر "مستا-بي" و"دي-30".

وعلى محور خيرسون، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 35 جنديا للعدو وتدمير مدفعي هاوتزر "مستا-بي" و"دي-30"، وأصابت القوات الروسية بنيرانها 105 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية للعدو في 132 منطقة.

وأوضحت أن قواتها أسقطت طائرتين من طراز "سو-27" أوكرانيتين في سماء دونيتسك، إضافة إلى 5 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراجان" و25 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة.