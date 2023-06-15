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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي: التعاون مع الجزائر في منظمة "أوبك بلاس" يضمن الاستقرار في سوق المحروقات

الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التعاون مع الجزائر في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك بلاس" يضمن الاستقرار في سوق المحروقات.

جاء ذلك خلال المحادثات، التي جمعته مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عقب استقباله اليوم/الخميس/ بقصر الكرملين بموسكو.

وأوضح بوتين أن تنظيم المنتدى الاقتصادي الجزائري-الروسي، الذي أشرف على افتتاحه أمس، الرئيس الجزائري من شأنه "الرفع من وتيرة الاهتمام في المجال الاقتصادي والتجاري بين بلاده والجزائر التي تعد على رأس أهم الشركاء التجاريين لروسيا".

وتابع مخاطبًا نظيره الجزائري: "سنكون سعداء بلقائكم بمدينة سان بطرسبورج في نهاية شهر يوليو وذلك في إطار النسخة الثانية لقمة روسيا - أفريقيا".

كما أكد الرئيس الروسي أن انتخاب الجزائر عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، يعد فرصة سانحة لـ "تنشيط التعاون" في هذا الإطار وتكثيف الاتصالات، مشيرًا إلى أنه عقب اختتام كافة المحادثات سيتم التوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.

فلاديمير بوتين المحروقات الجزائر