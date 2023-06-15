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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. ملوك السعادة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 16 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ملوك السعادة
المضحكون الجدد.. "البوابة" ترصد كيف نجحت التجارب الكوميدية الحديثة في حفر مكانتها عند الجمهور؟
علاء ولي الدين.. صناعة البهجة بالفطرة
هنيدي.. وشلة إنقاذ السينما
الكوميديانات في عيون "الكتاب"
عمر بطيشة يكشف سرًا لأول مرة: "غنيت مكان فؤاد المهندس اعقل وارسيلك على قارة" وشقيقته لم تكتشف فرق الصوت
نجل الفنان الراحل محمد رضا لـ "البوابة": والدي كان يحب "الفتة ".. ووصانا بـ "لمة العيلة"
"سعيد" الفن.. "الصالح " في كل زمان

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علاء ولي الدين هنيدي محمد رضا