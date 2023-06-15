اقرأ غدا في "البوابة".. ملوك السعادة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 16 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ملوك السعادة

المضحكون الجدد.. "البوابة" ترصد كيف نجحت التجارب الكوميدية الحديثة في حفر مكانتها عند الجمهور؟

علاء ولي الدين.. صناعة البهجة بالفطرة

هنيدي.. وشلة إنقاذ السينما

الكوميديانات في عيون "الكتاب"

عمر بطيشة يكشف سرًا لأول مرة: "غنيت مكان فؤاد المهندس اعقل وارسيلك على قارة" وشقيقته لم تكتشف فرق الصوت

نجل الفنان الراحل محمد رضا لـ "البوابة": والدي كان يحب "الفتة ".. ووصانا بـ "لمة العيلة"

"سعيد" الفن.. "الصالح " في كل زمان

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