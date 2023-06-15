تحذيرات من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، تبدأ صباح غدا الجمعة وتنكسر بداية من صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، حيث يكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية، وستكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبري 36 درجة مئوية ومن الممكن أن تصل في بعض المناطق إلى 38 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد تتجاوز الـ40 درجة مئوية، لأننا سوف نتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر "التليفزيون المصري"، إنه اعتبارا من يوم الجمعة وحتى يوم السبت سنشهد أجواء شديدة الحرارة، على أن تنكسر الموجة الحارة يوم صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، لافتة إلى أن معدلات درجات الحرارة ستعود إلى طبيعتها يوم الأحد المقبل، حيث ستكون درجة الحرارة 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مطالبة جموع المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة، والإكثار من تناول السوائل والمرطبات.