نائب خلال جلسة بالحوار الوطني: الإعلام المؤيد يقدم بسطحيه.. وزكي القاضي يعقب: الإعلام قدم تجربة عظيمة

قال النائب محمود شمردل، إن الإعلام المؤيد يؤدي بسطحيه بينما يؤدي الإعلام المعادي بمهنيه، وذلك خلال مناقشة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني.

من جهته، عقب زكي القاضي، الكاتب الصحفي ومقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني على كلمة النائب بقوله: الإعلام المصري قدم نموذج جديد من البرامج قدم تجربة عظيمة خلال السنوات الماضية والفكرة ليست استهداف الدولة ومؤسستها من الاعلام المضاد.

وأضاف: الإعلام المضاد يستهدف رموز الدولة وخلق حالة من التشكيك، وزعزعة العلاقة بين الشعب والمسئولين ولكنهم لم ينجحوا.

من جهتها عقبت المكتبة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأنها تطالب الإعلام بعرض نماذج للشباب كثيرة في مشروعات، مؤكدة رفضها ما وصفته "أكلشيه الإعلام المضاد يقدم بمهنية" وأن الإعلام المضاد ليس لديه مادة أو محتوى وإنما يعتمد على الإعلام الوطني.

