زي النهاردة.. ميلاد مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر

في مثل هذا اليوم 15 يونيو 1879م، ولد مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر، فى مدينة سمنود غربية، والده هو الشيخ محمد سالم النحاس وكان حافظا لكتاب الله ومن العاملين به، وكان يعمل بتجارة الأخشاب بسمنود وامتلك مغلقا للخشب بها، ولما بلغ نجله مصطفى السابعة ألحقه بالكتاب فحفظ القرآن وعمره عشر سنوات.

وعندما بلغ الثانية عشرة أخذه الى مكتب تلغراف سمنود وطلب من صديقه عبد الحميد أفندى حافظ تدريبه حتى يصبح تلغرافجى، رافق الشيخ محمد سالم النحاس ابنه مصطفى حتى أصبح قاضيا "فى عشرينيات القرن الماضى ثم التحق بالرفيق الأعلى ولكن لانعلم متى كانت وفاته تحديدا.

تعلم مصطفى النحاس بمدرسة الناصرية ثم الخديوية الثانوية وتخرج فى مدرسة الحقوق، ثم عين قاضيا بالمحاكم الاهلية وخدم بالسلك القضائى فترة طويلة.

دخل غمار السياسة فأشترك فى الحركة الوطنية 1919 ونفى 1921 مع سعد زغلول الى سيشل.

- عين وزيرا للمواصلات فى وزارة سعد 1924.

- وخلف سعد زغلول بعد وفاته 1927 فى رئاسه الوفد ورئاسه البرلمان الائتلافى، وألف الوزارة الاولى 1928.

- وأجرى مفاوضات 1930م مع هندرسون وزير الخارجية البريطانية على عهد وزارتة الثانية.

- وترأس الوفد المصرى فى المفاوضات التى انتهت بعقد معاهدة 1936م.

وعلى امتداد تاريخ الوزارات المصرية منذ نشأتها فى اغسطس سنة 1878 وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952 لم يتول رجل رئاسة مجلس الوزراء بالقدر الذى تولاها به مصطفى النحاس باشا ( 7 ) مرات، ثم انه على امتداد نفس الفترة حدث 5 اقالات لرؤساء الوزارات استأثر النحاس بأربعة منها.

- تزوج من السيدة زينب عبد الواحد الوكيل..

وتوفى الزعيم مصطفى النحاس فى 23 أغسطس 1965 عن عمر يناهز 86 عاما..

كان الزعيم مصطفى النحاس زعيما سياسيا ورجلا وطنيا من الطراز الأول وله العديد من المواقف الوطنية سيتم سردها بشكل مستقل ان شاء الله..