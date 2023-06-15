الحوار الوطني.. مستشار وزير الصحة يدعو لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والحكومية

قال الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، إن مصر تمتلك كل مقومات إنشاء نظام صحي قوي تتمثل في عدد أسرة كبير في كافة المستشفيات بمختلف أنواعها، كذلك الأطباء الأكفاء، وأن ما ينقصنا هو نظام إدارة جيد يستطيع إدارة هذه المنظومة.

وأشار عامر في كلمته خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، اليوم الخميس، إلى أن العالم مليء بالنماذج الصحية التي يمكن نقلها وتطبيقها في مصر.

وأكد مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية أن هناك حاجة لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.