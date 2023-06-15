كلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق تكرم طالبة سلمت قطعة ذهبية عثرت عليها

كرم مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق برئاسة الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية، الطالبة تقوى أحمد عبد السلام البسيوني، المقيدة بالفرقة الأولى شعبة اللغة العربية بالكلية؛ بعد عثورها على قطعة ذهبية في بهو الكلية، يوم الإثنين الماضي الموافق 12 من يونيو الجاري، فقامت بتسليمها لعميدة الكلية.

وأشاد مجلس الكلية بالطالبة، مؤكدًا أنها قدوة طيبة ونموذج أزهري مشرف، موجهًا الشكر والتقدير لأسرة الطالبة تقوى، وذلك تأكيدًا على حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على تعليم منسوبي الجامعة القيم الإنسانية ومنها: قيمة الأمانة، وانطلاقًا من المنهج الأزهري الفريد والمتميز الذي يمزج بين علوم الدين والدنيا جنبا إلى جنب.

جدير بالذكر أن الطالبة تقوى فور عثورها على القطعة الذهبية في بهو الكلية توجهت بها إلى مكتب عميدة الكلية، وقامت بتسليمها، وقامت الكلية بالاستدلال على صاحبة القطعة الذهبية بعد أن أدلت بأوصافها، وأمام مجلس الكلية تم تسليم قطعة الذهب لصاحبتها، وسط إشادة كبيرة من أعضاء مجلس الكلية الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بهذا الصنيع الذي يعكس أمانة الطالبة صاحبة 18 عامًا.