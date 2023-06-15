"تـأثير الابتكار على الأداء الحكومي" رسالة ماجستير بتجارة المنصورة.. صور

منحت كلية التجارة جامعة المنصورة، درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، للباحث محمد محي عبد السلام أحمد وذلك بعد أن أثنت لجنة المناقشة على الرسالة المقدمه منه بعنوان "تــأثير الابتكار على الأداء الحكومي.. دراسة ميدانية على القطاع الحكومي بمحافظة الدقهلية" حيث جاءت المناقشة اليوم الخميس وذلك بقاعة الدكتور عبد العزيز مخيمر "المؤتمرات سابقًا"بالكلية.

فيما تشكلت لجنة الإشراف والحكم من الدكتور عبد العزيز علي حسن أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا "مشرفا ورئيسًا" والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة "عضوًا" والدكتور تامر ابراهيم عشرى استاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة "عضوًا".

وأكد الباحث فى ملخص رسالته أن الظروف المتغيرة والمتطلبات المتزايدة أجبرت المنظمات على البحث عن طرق جديدة أكثر فاعلية للخروج من الأزمات، وقد ظهرت العديد من النظريات والمفاهيم في عالم الإدارة والاقتصاد والتي تسعى إلى مساعدة المنظمات على تجاوز التحديات والمحافظة على مكانة متقدمة، ومن المفاهيم الحديثة التي بدأت المنظمات بالتعرف عليها في والعمل بها مفهوم "الابتكار" ( الغامدي وغيث، 2022 ).

واضاف أن الابتكار في القطاع الحكومي يتضمن إدخال تحسينات ملحوظة في الخدمات التي تقدمها الحكومة، أو إطلاق خدمات ومنتجات جديدة، ويركز الابتكار على تطوير محتوى الخدمة ذاتها أو الأدوات التي يتم فيها إيصال هذه الخدمة بهدف رفع الكفاءة والفاعلية وقد رصدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) العديد من السياسات مؤخرًا والتي تم تطبيقها في عدد من دول العالم لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات الحكومية وأبرزها تطوير استراتيجية شاملة للابتكار، إنشاء وحدات حكومية متخصصة للابتكار، تحديث استخدام التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الشراكة مع المواطنين في تصميم الخدمات وتقديمها وتطويرها، وعقود الشراكة مع القطاع الخاص ( ( OECD،2015.

وأشار إلى أن الأداء يعتبر أحد المصطلحات الهامة التي يسعى كل مسير مهما كانت مكانته ومستواه التنظيمي إلى تحسينها، ويتحقق من خلال إنجاز الأعمال أو الأنشطة المحددة مسبقا من طرف المنظمة باستخدام أفضل الطرق والأساليب المتاحة كما أنها عملية تهدف أولا إلى قياس ما تم انجازه من قبل المنظمة خلال فترة زمنية محددة مقارنة بما تم التخطيط له ( زرنوح، 2017 ) وقد جاء في تقرير Delliote حول مستقبل الخدمات الحكومية والذى جاء بعنوان " آفاق تقديم الخدمات الحكومية ".

وبعد تحليله لأكثر من 30 ممارسة حكومية رائدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية في أكثر من 12 بلدا في العالم إلا أن "رعاية الابتكار" ستشكل إحدى المحركات الرئيسية لحكومات المستقبل لإيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات في القطاع الحكومي، وإيجاد نموذج جديد من الخدمة يجعل المتعامل محور اهتمامه (Delliote ،2015) وهو ما دعى الباحث إلى بحث تأثير الإبتكار على الأداء الحكومي نظرًا لما يمكن أن يحدثه من تغييرات وتطورات نوعية على الخدمات والمنتجات والنظم الإدارية والمؤسسية السائدة أو إدخال أنماط جديدة عليها، حيث أصبح موضوع تأثير الابتكار على الأداء الحكومي إحدى المرتكزات الأساسية للتطوير التي تنشدها مختلف حكومات العالم وذلك بالتطبيق على القطاع الحكومي بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أنه في ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية هدفت إلى تحديد العلاقة بين الإبتكار والأداء الحكومى لدى القطاع الحكومى بمحافظة الدقهلية، في محاولة لوضع تصور واضح لتلك العلاقة نظرا لعدم وجود دراسات حتى الآن" في حدود علم الباحث"، والعمل على تقديم توصيات موجزة ومحددة لقيادات القطاع الحكومى المختلفة للمساعدة على الارتقاء بها.

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