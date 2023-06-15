ads
الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بحث التعاون في مجال الطاقة بين فنزويلا والاتحاد الأوروبي

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

بحثت فنزويلا مع ممثلين دبلوماسيين للاتحاد الأوروبي التعاون في شراكات جديدة بمجال الطاقة.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل على حسابه الرسمي في "تويتر"، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس: "بحثنا في إمكانيات جديدة للتعاون في مجال الطاقة"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وشارك وزير النفط ورئيس شركة "بيتروليوس دي فنزويلا" العامة للنفط والغاز بيدرو تيليتشيا في اجتماع حضره ممثلون دبلوماسيون عن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وبعيدًا عن مستوياتها السابقة من إنتاج النفط عند 3.2 مليون برميل يوميًا المسجلة في فنزويلا قبل 20 عامًا، انتعش إنتاج النفط الفنزويلي في الأشهر الأخيرة بفضل تخفيف العقوبات المالية الأميركية التي فرضتها واشنطن سعيًا للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

الاتحاد الأوروبي إنتاج النفط تحاد الاوروبي زير الخارجية فرنسا وألمانيا نفط