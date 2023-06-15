بحث التعاون في مجال الطاقة بين فنزويلا والاتحاد الأوروبي

بحثت فنزويلا مع ممثلين دبلوماسيين للاتحاد الأوروبي التعاون في شراكات جديدة بمجال الطاقة.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل على حسابه الرسمي في "تويتر"، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس: "بحثنا في إمكانيات جديدة للتعاون في مجال الطاقة"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وشارك وزير النفط ورئيس شركة "بيتروليوس دي فنزويلا" العامة للنفط والغاز بيدرو تيليتشيا في اجتماع حضره ممثلون دبلوماسيون عن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وبعيدًا عن مستوياتها السابقة من إنتاج النفط عند 3.2 مليون برميل يوميًا المسجلة في فنزويلا قبل 20 عامًا، انتعش إنتاج النفط الفنزويلي في الأشهر الأخيرة بفضل تخفيف العقوبات المالية الأميركية التي فرضتها واشنطن سعيًا للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.