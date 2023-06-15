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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأولمبي وغانا

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الغاني في المباراة الودية المقامة بينهما حاليا ضمن استعدادات الفراعنة الشباب لبطولة الامم الأفريقية تحت ٢٣ سنة.
وانتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف.
أحرز هدف منتخب غانا اللاعب دانيال أفريك، وتعادل الفراعنة عن طريق اللاعب ابراهيم عادل.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي كل من:
حراسة المرمى: حمزة علاء.
الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف
الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

المنتخب الأولمبي الشوط الثاني منتخب غانا