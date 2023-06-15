جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية تفتتح مركز الغسيل الكلوى بمستشفى بنبان قبلى بأسوان

أفتتحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، والمهندس هشام الجمل رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بمحافظة اسوان، أول مركز للغسيل الكلوى بمستشفى بنبان قبلى التابع لمركز ومدينة دراو، والذى يأتى إنشائه مساهمة من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لإهالى قرى بنبان والرقبة والمنصورية غرب النيل بأسوان، فى إطار الدور الإجتماعى والخيرى الذى تنفذه الجمعية بمنطقة بنبان والتى تضم أكبر مشروع لتجمع محطات الطاقة الشمسية فى مصر والعالم.

شهد حفل إفتتاح المركز النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، ومسئولى جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان وعمد ومشايخ منطقة بنبان والرقبة والمنصورية.

وأكدت الدكتوره غادة أبو زيد نائب محافظ اسوان فى كلمتها، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فهناك إهتمام مباشر بالقطاع الصحى بالمحافظة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية المطلوبة للمواطنين، وخاصة للأسر الأكثر إحتياجًا فى المناطق النائية والمحرومة، تواكبًا مع قرب التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال تجهيز وتشغيل أقسام الغسيل الكلوى فى 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية، علاوة على أكبر مركز للغسيل الكلوى من صندوق تحيا مصر يضم 41 ماكينة حديثة بمنطقة المسلة الناقصة بمدينة أسوان ليخدم مواطنى المحافظة بإجمالى 1.6 مليون نسمة.

ووجهت الشكر لمسئولى جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان برئاسة المهندس هشام الجمل، فى دعمها لجهود الدولة وتقديم المساهمة لمد مظلة الرعاية الصحية لأبناء قرى بنبان، وخاصة مع بدء تقديم خدمة الغسيل الكلوى من خلال إنشاء هذا المركز المتميز فى إطار تكاتف الجهود الشعبية والمجتمعية إلى جانب دور الدولة.

وأشارت إلى أن المركز الجديد للغسيل الكلوى الذى تم إفتتاحة اليوم بقرية بنبان غرب النيل، يمثل طاقة نور وأمل لإستكمال دعم المناطق المحرومة الأخرى بالرعاية الصحية المطلوبة.



من جهته قال المهندس هشام الجمل رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، أن مركز الغسيل الكلوى الذى تم إفتتاحة اليوم يضم 7 وحدات للغسيل الكلوى بتكلفة تصل إلى نحو 6 ملايين جنية، شاملة الوحدات والتجهيزات الطبية ومستلزمات العلاج والرعاية الصحية، وشراء 8 أجهزة تكيف، إلى جانب التجهيزات الأخرى والتى شملت إنشاء وحدة معالجة للصرف الصحى وخطة لمياه الشرب، وإنشاء مولد لتوليد الكهرباء، وغيرها من التجهيزات.

واكد، ان مركز الغسيل الكلوى مجهز على أعلى مستوى للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والقضاء على مشقة التنقل للمرضى وذويهم لأقرب مركز للغسيل الكلوى بمركزى دراو وكوم أمبو شرق النيل.

وأشار إلى وفاء جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بأسوان بإلتزاماتها تجاه أهالى قرى بنبان والرقبة والمنصورية غرب النيل بأسوان، من خلال توفير مظلة للخدمات والرعاية الصحية والتعليمية والتنمية الإجتماعية والتمكين الإقتصادى.

وأضاف " الجمل" أنه تم تبنى خطة طموحة من خلال جمعية مستثمرى الطاقة التى تم تأسيسها فى يناير عام 2021 لخدمة المناطق المحيطة بالمشروع بالتزامن مع فترة عمل المشروع والتى تستمر لمدة 25 سنة، تشمل 3 محاور رئيسية هى التعليم والصحة، والتمكين الإقتصادى.

وأضافت مروة البنا المستشار الإعلامى لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، أنه منذ إنشاء الجمعية، تم الإهتمام ب 3 مكونات رئيسية هى التعليم، والذى تضمن صيانة وتأهيل 3 مدارس بالمنطقة، بالإضافة إلى توريد مقاعد خشبية للمدارس، كما تم تقديم منح دراسية للفتيات فى المرحلة الجامعية، وتنفيذ برامج تدريب مهنى فى المهن الحرفية المختلفة

وتابعت انه بالنسبة للمكون الصحى، تم شراء 7 وحدات غسيل كلوى، تم تسليمها للصحة للبدء فى تشغيلها لخدمة المرضى، بالإضافة إلى توزيع البان الأطفال على الوحدات الصحية التى تخدم المنطقة، وأخيرا فيما يتعلق بالمكون الثالث والخاص بالتمكين الإقتصادى، فقد تم تنفيذ برامج لريادة الاعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، لدعم ثقافة المشروعات الصغيرة لدى الشباب، إلى جانب البرامج التدريبية الحرفية للشباب والفتيات فى المهن المختلفة، كما تم دعم وتطوير سوق قرية بنبان بالتعاون مع محافظة اسوان، وأخيرا تم إعادة بناء نحو 18 منزل من المنازل المتضررة من أزمة السيول التى تعرضت لها المحافظة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية خلال جائحة كورونا وخلال شهر رمضان للمحتاجين.

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