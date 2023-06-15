قفزة بأسعار الغاز في أوروبا مع إغلاق هولندا لأكبر حقول القارة

سجلت أسعار الغاز في أوروبا قفزة كبيرة تجاوزت 24 بالمئة، بعد أنباء عن اعتزام هولندا إغلاق أكبر مواقع استخراج الغاز في وقت لاحق من العام الجاري.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لثالث يوم على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية أبريل الماضي وسط مخاوف تتعلق بتأثر الإنتاج في القارة العجوز.

وتأتي عملية إغلاق حقل الغاز الأكبر في هولندا، غرونينغن، نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر حدوث زلازل نتيجة العمليات بالحقل.

ومن المقرر، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ، أن يتم الإعلان عن الإغلاق المرتقب بشكل رسمي في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

المخاطر من حدوث زلازل بالقرب من الحقل ليست بالجديدة، ففي عام 1963 دخل حقل غرونيغن الإنتاج وأصبح فيما بعد مركزا رئيسيا لإنتاج الغاز في أوروبا، قبل أن تشهد المنطقة هزة أرضية عام 1986 بسبب عمليات الاستخراج، تلاها بعد ذلك مئات الهزات الأرضية.