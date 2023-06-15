"تعليم القاهرة الجديدة" تعقد ندوات عن القيم الحياتية والنباتات الطبية

واصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، برعاية إيمان عبد الله مدير عام الادارة، وتوجيهات هبة اسماعيل وكيل الإدارة، عقد الأنشطة الصيفية بجميع المدارس .

وتألق طلاب مراكز تنمية القدرات الصيفية بمدارس الشهيد البطل احمد محمود مصطفى ابو العينين للتعليم الأساسي ومدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، حيث اقيمت أنشطة متنوعة بالمراكز الصيفية، تحت إشراف أسرة الخدمات التربوية بقيادة إيمان الليثي مدير إدارة الخدمات التربوية ونشاط التربية الفنية بقيادة أميمة فايز الموجه الأول .

وأقيم نشاط الصحافة المدرسية بقيادة مروة ثابت الموجه الأول، وتدريب الطلبة على فن الكاريكاتير، وتوجيهات الموجهين والمشاركين بالمراكز أسماء مصطفى موجه صحافة وإعلام، وسارة شعبان أخصائي صحافة.



وانعقد نشاط التربية النفسية بقيادة إيناس الدفراوي الموجه الأول ومحاضرة عن القيم الحياتية والنظافة الشخصية، وإعداد جلسة إرشادية عن الفرق بين الإرادة والأداء.



وبالنسبة لنشاط التربية الزراعية بقيادة جيهان الساداتي طه موجه أول التربية الزراعية، انعقدت ندوة عن معرفة أهمية النباتات الطبية والعطرية وتأثيرها علي الصحة النفسية ومشاركة الطلاب بالزراعة باستخدام الأسمدة المناسبة أثناء التزهير.

