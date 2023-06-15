ارتفاع أسعار النفط عقب بيانات إنتاج المصافي الصينية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار، وبعد صدور بيانات أظهرت قفزة في إنتاج المصافي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، غير أن ضعف الأوضاع الاقتصادية حد من المكاسب.

وتلقت السوق دعما، إذ أثرت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، والتي فاقت التوقعات، على مؤشر الدولار،وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وانخفاض العملة الأميركية يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى مما قد يعزز الطلب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.16 دولار، أو ما يعادل 1.58بالمئة، إلى 74.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش.

كما زاد خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.10 دولار، أو ما يعادل 1.61 بالمئة، ليسجل 69.37 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان 1.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن إجمالي إنتاج مصافي النفط الصينية في مايو قد قفز بنسبة 15.4 بالمئة عنه قبل عام، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.