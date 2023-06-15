وول ستريت تفتح منخفضة بفعل مخاوف من ميل الفيدرالي للتشديد

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم الخميس مع نزول المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من أعلى مستوياتهما في 14 شهرا، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وأعلن الفيدرالي، عن تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 - 5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى زيادات إضافية محتملة (مرتين) هذا العام.

جاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة بعد عشر مرات متتالية من الزيادة بدأها في مارس 2022 لتصل معدلات الفائدة لأعلى مستوى منذ 2007.

هبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.35 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 33945.98 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 7.26 نقطة أو 0.17 بالمئة عند 4365.33 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 53.60 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 13572.88 نقطة.