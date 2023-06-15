6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين واعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة.

واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة بالتصفيات.



أحرز أهداف المباراة كلا من محمود تريزيجيه ومصطفي محمد، وبذلك يتأهل الفراعنة رسميا لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار.