ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى، اليوم الخميس، في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار وعوائد السندات بعد بيانات اقتصادية أميركية، لكن المخاوف من أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة حدت من المكاسب.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وانخفض الناتج الصناعي الأميركي 0.2 بالمئة في مايو، مخالفا التوقعات بزيادة قدرها 0.1 بالمئة، بينما أظهر تقرير منفصل عدم تغيير في طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة عند 262 ألفا للأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في مايو بفضل الإقبال على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يساعد في دعم الاقتصاد خلال ربع السنة الحالي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المبيعات 0.1 بالمئة.