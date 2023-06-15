بالفيديو.. مارينا نضيرة تحكي قصة من خلال أغنيتها الجديدة "غريب الحب"

طرحت المغنية اللبنانية مارينا نضيرة أغنية جديدة بعنوان "غريب الحب" من كلماتها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، حيث انتهت من كتابة كلماتها قبل عامين، ولم تقم بتسجيلها بسبب جائحة كورونا.



وقالت “نضيرة” في تصريحات صحفية اليوم: "غريب الحب" هي أغنية حب مفعمة بالتفاؤل والأمل، تعكس تجربة حقيقية عشت فيها تعبر عن الصراع الحقيقي بين القلب والعقل، مشيرة إلى أن معظم أغنياتها الأخرى تدور حول الأنفصال أو فقدان شخص ما.



وأضافت: "غريب الحب" تحكي عن المرحلة الأولى المثيرة من الحب، عندما تطغى مشاعرك على كل شيء آخر"، تنتمي لأغنية بوب كلاسيكية ألّفتها خلال ساعةٍ فقط، متحدية نفسها في سرعة كتابة الأغاني.



وأوضحت: أنّ مشاركة تجارب الناس ومشاعرهم هي أفضل طريقة للوصول إلى قلوبهم، حيث أقوم بكتابة الأغاني منذ 15 عامًا، وقد اكتسبت متابعة واسعة بفضل تأدية أغانٍ لفنانين. وقد حققت إنجازًا من خلال كتابة أكثر من 10 أغانٍ أثناء دراستي في كلية بيركلي للموسيقى في أبوظبي.



مارينا نضيرة مغنية وكاتبة أغانٍ لبنانية مقيمة في دولة الإمارات، درست الغناء الشرقي في معهد إلياس الرحباني في لبنان قبل أن تتعلّم الغناء الكلاسيكي في معهد بيت العود في الإمارات.

أصدرت سابقًا العديد من الأغاني الخاصّة وأدّت أغانٍ لفنّانين آخرين. وفي العام الماضي، كتبت أكثر من 10 أغانٍ بالتعاون مع بيركلي أبوظبي وآخرها أغنيتها الجديدة "غريب الحب". مع المزيد من الأغاني الخاصة والعديد من العروض المقبلة، تتابع مارينا طريقها لتحقيق هدفها في إيصال موسيقاها المتميّزة إلى جمهورٍ عالمي.