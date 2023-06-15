إليسا ينصرها القضاء وتستعد لحفل غنائي بالإسكندرية غدا

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائى مساء غدا الجمعة، بمدينة الإسكندرية بمشاركة فريق مسار إجباري، ومن المقرر أن تقدم إليسا مجموعة من أشهر وأجمل أغانيها التى تنال إعجاب جماهيرها.



وعلى جانب أخر أعلنت إليسا عن حصولها على حكم قضائي بأحقية توزيعها لألبوماتها الغنائية فى أكثر من شركة على مستوى العالم، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط اسمه رالف كركبي.

وتابعت: قرار جديد بيأكد إنه الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات، والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا، شُكرًا المحامي مارك حبقة.