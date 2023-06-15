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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 4 % لثامن مرة على التوالي

ارشيفية
ارشيفية
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رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4 بالمئة، في زيادة هي الثامنة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم، رغم الركود الذي سجلته منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.

 أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 كان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في شهور ديسمبر وفبراير ومارس الماضية بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر، كما رفع البنك الفائدة بمقدار ربع النقطة المئوية في مايو الماضي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من جهة أخرى، قد ثبت معدلات الفائدة، أمس الأربعاء، عند نطاق 5 إلى 5.25 بالمئة.

وأظهرت بيانات تمّت مراجعتها الأسبوع الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 بلدا، قد انكمش بنسبة 0.1 بالمئة لفصلين متتاليين نهاية العام 2022 ومطلع 2023، وهو ما يتوافق مع التعريف التقني للركود.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في مايو الماضي إلى أن معدلات التضخم في التكتل"لا تزال مرتفعة وستبقى مرتفعة لوقت طويل جدًا".

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية "لا تزال قوية".

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