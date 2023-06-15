اليورو يسجل أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الين الياباني

سجل اليورو أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الين الياباني، وأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار، الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار لمزيد من التشديد بهدف خفض التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في المدى المتوسط عند اثنين بالمئة.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما جاء متمشيا مع التوقعات، في ثامن زيادة متتالية ليصل سعر الفائدة إلى 3.5 بالمئة وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

في منتصف التعاملات الصباحية بالولايات المتحدة، ارتفع اليورو في أحدث تداولاته بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1.0887 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.0894 دولار.

وأمام الين، ارتفع اليورو بنسبة 0.8 بالمئة إلى 152.97 ين، بعدما سجل 153.39 ين، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، عقب قرار المركزي الأوروبي.