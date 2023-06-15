دوري الأمم الأوروبية.. تشكيل مباراة إسبانيا ضد إيطاليا المتوقع في نصف النهائي

يصطدم منتخب إسبانيا، مساء اليوم الخميس، بنظيره الإيطالي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دي جرولش فيسته، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية من السلوفيني سلافكو فينسيتش.

ويتطلع كلا المنتخبين، للفوز من أجل التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، لمواجهة كرواتيا في النهائي بعد تخطيه منتخب هولندا، أمس الأربعاء، برباعية مقابل هدفين.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع

ومن المتوقع، أن يبدأ لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: جوردي ألبا - إيمريك لابورت - روبين لو نورماند - داني كارفخال

خط الوسط: مارتين زوباميندي - رودري - جافي

وفي الهجوم: داني أولمو - ألفارو موراتا - ماركو أسينسيو.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع

وقد يدخل روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: لورينزو - أتشيربي - باستوني - ديماركو

خط الوسط: نيكولو باريلا - جورجينهو - ماركو فيراتي

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا - ريتيجوي - بيليجريني.

وتوج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بعد الفوز بهدف للا شئ، كما حصد منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية بعد التغلب على إسبانيا في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 2-1.