بوتين: الجزائر شريك محوري لروسيا في أفريقيا والعالم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين اتفاقيات للتعاون تشمل مجالات عدة مثل الزراعة والتجارة.

وقال بوتين إن اتفاقيات التعاون مع الجزائر من شأنها تقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشددا على أن الجزائر شريك محوري لروسيا في إفريقيا والعالم، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت مثمرة وصريحة وصادقة.

وتابع قائلا: "نحرص على توسيع التعاون بين الجزائر وروسيا تماشيا مع العلاقات التاريخية بين الجانبين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق اليوم، رغبته في تعزيز ما وصفه بـ"الشراكة الاستراتيجية" بين موسكو والجزائر، خلال استقباله للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين.