زيادة مبيعات التجزئة واستقرار طلبات إعانة البطالة الأمريكية

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في مايو بفضل الاقبال على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يساعد في دعم الاقتصاد خلال ربع السنة الحالي، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في أبريل، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المبيعات 0.1 بالمئة.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر أبريل، لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.6 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة كما ورد سابقا.

وعلى الرغم من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد يتسببان في أن يصبح المستهلكون أكثر انتقائية وحساسية في الشراء، إلا أن الإنفاق ظل مرنا، بفضل مكاسب الأجور القوية الناتجة عن سوق العمل الضيق (ارتفاع الأجور بسبب نقص العمالة). كما أنه لا تزال بعض الأسر لديها مدخرات متراكمة خلال وباء كورونا.

ويوم أمس، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ مارس 2022 حين شرع البنك المركزي الأميركي في أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عامًا.