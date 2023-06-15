عضو بـ«نقل الشيوخ»: محطة تحيا مصر تحول مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، وعضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات، إن محطة تحيا مصر نقطة تحول في مجال النقل البحري.

وثمن “الكحيلي” في بيان له افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصر.

وأكد أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في طريق تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ونوه أن محطة تحيا مصر هي أول محطة من نوعها يتم إنشائها بشكل كامل داخل مياه ميناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجستيات، وتضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة.

وقال الكحيلي إن هذه المحطة ستكون نقطة تحول في مجال النقل البحري لضمها ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بأن مصر تتميز بموقع جغرافي مهم حيث تطل على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ما يجعل منظومة النقل البحري وتطويرها ضمن أهم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق المرجو منها.