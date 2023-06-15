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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد في الصدارة.. الأهلي السادس عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

الأهلي بطل أفريقيا
الأهلي بطل أفريقيا
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احتل النادي الأهلي المركز السادس عالميا وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بعدما حقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه. 


وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، التصنيف الشهري للأندية العالمية في عام 2023، بعد انتهاء الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تواجد النادي الأهلي في المركز السادس بالترتيب العالمي لأندية العالم، متفوقا على أندية كبيرة في أوروبا أبرزها مانشستر يونايتد وبرشلونه ويوفنتوس وبايرن ميونخ.

تصنيف الأندية 

 

وحافظ ريال مدريد الإسباني على صدارة التصنيف برصيد 320 نقطة، وجاء فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا فى المركز الثاني برصيد 279 نقطة، واحتل نادى فلامنجو البرازيلي المركز الثالث برصيد 278 نقطة، وجاء نادى بنفيكا فى المركز الرابع برصيد 257 نقطة، بينما جاء نادي إنتر ميلان في المركز الخامس برصيد 249 نقطة، في حين جاء الأهلي في المركز السادس برصيد 237 نقطة.

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تواجد نادي الزمالك في المركز 53 عالميًا برصيد 149 نقطة، في حين جاء بيراميدز في المركز 59 برصيد 144 نقطة.

 

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