عبد السميع الخويلدي "مزارع البحيرة" يكشف كواليس إفطاره مع الرئيس السيسي

أكد عبد السميع الخويلدي، مزارع مقيم بقرية البرنوجي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إنه لم يتوقع مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجلوس بجواره علي المنصة في مؤتمر “حياة كريمة” بقرية الأبعادية.

وقال الخويلدي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "جاءني أحد المسؤولين وطلب مني مرافقته، لدرجة أنني ظننت أنني سأخرج من الحفل لأي سبب، لكنه ذهب بي إلى المنصة، وطلب مني الجلوس، وعرفت بعدها أنه تم اختياري لأكون بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي المنصة التي أعدت للمشاركين في احتفالية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، بمناسبة افتتاح الرئيس عدد من المشروعات بقرية الأبعادية".

وأضاف الخويلدي: “أنا تناولت الإفطار مع الرئيس السيسي، وسألني عن أحوال الفلاحين، حيث استمع لي باهتمام شديد، ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لبحث الأمر، والرئيس تناول الإفطار مع الحضور، وجلست بجواره خلال الإفطار، حيث كانت مائدة الخير وتشمل الفطير وعسل النحل والجبنة القديمة والفول والبيض”.

يشار أن الرئيس السيسى، زار قرية الأبعادية بالبحيرة، أمس الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتفقد الرئيس السيسى دار مسنين الأبعادية واطمأن على النزلاء بالدار، كما تفقد مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

كما تفقد الرئيس السيسى الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية.

وتوقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية .