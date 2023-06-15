محمد صلاح يغيب عن ليفربول في 7 مباريات بالموسم الجديد

يغيب النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، عن فريقه في 7 مباريات بالموسم الجديد 2023-2024.

وتوقعت صحيفة «ليفربول إيكو»، غياب صلاح عن الريدز في 7 مباريات؛ بسبب مشاركة الفرعون المصري مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار خلال شهري يناير وفبراير 2024.

كأس الأمم الأفريقية 2023، كانت ستقام خلال الصيف الحالي في كوت ديفوار، قبل أن يعدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إقامتها، لتقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع، أن يفقد الريدز نجمه المصري، في حالة وصول الفراعنة إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تأهل لها أبناء النيل، أمس الأربعاء بالفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف بالجولة الخامسة من التصفيات.

محمد صلاح يغيب عن ليفربول في 7 مباريات

ويفتقد ليفربول، لجهود محمد صلاح في المباريات التالية:

1- الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أحد يومي 6 أو 7 يناير 2024.

2- ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) في 8 يناير.

3- يغيب أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز (خارج الديار) في 13 يناير.

4- إياب نصف نهائي كأس كاراباو في 21 يناير 2024.

5- أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم 31 يناير.

6- أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي (خارج الديار) في 3 فبراير.

7- أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي (على ملعبه أنفيلد) يوم ١٠ فبراير 2024.