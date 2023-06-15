البيئة" تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفتي باحث ومراقب بيئي

أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث ومراقب بيئى، وذلك بحسب نتائج نص الاعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

تبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق ٢١ يونيو الجاري، وذلك بمبني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بميدان رابعة العدوية مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد تقدم لوظيفة مراقب بيئي عدد ١٠٣٤٩، وتم عمل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة اوراق المتقدمين، وبعد انتهاء اعمال اللجنة من الحصر، تم قبول أوراق ٤٩٦٧ متقدم وسيتم مثولهم للاختبارات كونهم مستوفين شروط الوظيفة.

هذا وسيتم تقسيم الاختبارات إلى مجموعات على النحو التالى:

اختبارات المجموعة الأولي لوظيفة المراقب البيئي يوم الأربعاء الموافق ٢١يونيو الجارى، ومواعيدها من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا، ومن رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا، ومن رقم ٨٠١ حتي ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

وستبدأ اختبارات المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئي يوم الخميس الموافق ٢٢ يونيو الجارى، ومواعيدها من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا، ومن رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا، ومن رقم ٨٠١ حتي ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

كما ستبدأ اختبارات المجموعة الثالثة لوظيفة المراقب البيئي يوم السبت الموافق ٢٤يونيو الجارى، ومواعيدها من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا،ومن رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا ومن رقم ٨٠١ حتي ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

واختبارات المجموعة الرابعة لوظيفة المراقب البيئي يوم الاحد الموافق ٢٥ يونيو الجارى ومواعيدها من رقم ١ حتي ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتي ١١ صباحا، من رقم ٤٠١ حتي ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتي ١ ظهرا، ومن رقم ٨٠١ حتي ١٣٦٧ من الساعة ١ ظهرا حتي الساعة ٣ عصرا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان قريبا عن المقبولين في اختبارات وظيفة الباحث البيئي.

جدير بالذكر ان جهاز شئون البيئة قد اعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد، فى سبتمبر من العام الماضى، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فالمؤهلات المطلوبة ( بكالوريوس علوم - بكالوريوس طب بيطري - بكالوريوس زراعه - بكالوريوس نظم معلومات جغرافیه)، ‏أما وظيفة المراقب البيئى، فإن المؤهلات المطلوبة هى ( دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعه أو نظم اداريه )، على أن يتم التقديم عن طريق البريد باسم رئيس الامانه الفنية للاعلان رقم 1 لسنه ۲۰۲۲ ( جهاز شئون البيئه - 30 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادى - القاهره - صندوق برید رقم ۱۱۷۲۸ ).