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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بداية نارية.. جدول مباريات ليفربول في البريميرليج بالموسم الجديد

ليفربول
ليفربول
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أقيمت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، اليوم الخميس، وأسفرت عن مواجهات نارية لفريق ليفربول منذ بداية المنافسات.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، جدول مواعيد مباريات الموسم المقبل، الذي ينطلق يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، وينتهي في 19 مايو 2024.

وكشفت الرابطة عن مواجهات الجولة الأولى بالبريميرليج، التي يفتتحها بطل الموسم المنقضي مانشستر سيتي بملاقاة بيرنلي، وجاءت المواجهات، كالتالي.

مباريات الجولة الأولى

كما كشفت الرابطة عن جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد، حيث يبدأ منافسات موسم 2023-2024، بمواجهة صعبة أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، وذلك يوم الأحد الموافق 13 أغسطس المقبل في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد، كالتالي.

جدول مباريات ليفربول
مباريات ليفربول البريميرليج الدوري الإنجليزي جدول مباريات ليفربول تشيلسي