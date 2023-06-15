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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة "تحيا مصر" ورفع العلم على سفينة وادي الملوك.. صور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، وذلك في إطار خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال  مشروعات قومية عملاقة تشمل إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وفي سيناء، وتشييد الموانئ المتطورة  والمناطق الصناعية مع تحديث منظومات الإدارة والجمارك لزيادة التنافسية وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل متميزة للشباب

وتعد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات).

كما تعد إحدى الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ما أسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية. 

والهدف من هذه المحطة أن تكون ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبير